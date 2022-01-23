Son dakika haberleri | Germencik'te ev yangını - Haberler
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Son dakika haberleri | Germencik'te ev yangını

Son dakika haberleri | Germencik'te ev yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Yeni Mahalle'de akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil bir evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangında müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Son dakika haberleri | Germencik'te ev yangını

Son dakika haberleri | Germencik'te ev yangını

Son dakika haberleri | Germencik'te ev yangını

Son dakika haberleri | Germencik'te ev yangını

Son dakika haberleri | Germencik'te ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

112 Acil Çağrı, Germencik, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Haber

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