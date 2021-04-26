Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor
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Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor
İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor

OSMANİYE - Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye-Adana D-400 Karayolu üzerinde bulunun geri dönüşüm fabrikası nedeni bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevlere teslim olan fabrikada ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol alınmaya çalışılıyor.

Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangın drone ile havadan görüntülendi. Çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleriyle müdahale edilen yangında patlama riskine karşı jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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