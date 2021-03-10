Son dakika haberleri... Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

10.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:38
Son dakika haberleri... Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberlerine göre ANTALYA'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

ANTALYA'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangında, geri dönüşüm malzemeleri yandı.

Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Hanımeli Sokak'taki geri dönüşüm malzemelerin toplandığı bir depoda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar, hemen alevlere müdahale edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Adrese gelen itfaiye ekipleri, güvenlik amaçlı yolu trafiği kapatarak, alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 40 dakikada söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, geri dönüşüm malzemeleri küle döndü.Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberleri... Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Cahit Özkan Pervin Buldan Necmettin Erbakan
Magazin Esra Erol Birol Güven Müslüm Gürses Meghan Markle
Spor Erol Bulut Mesut Özil Caner Erkin Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 12:45:06. #1.14#
title