Son dakika haberleri! Gercüş'te sağlık çalışanları sokak hayvanlarına yem ve su desteği
Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Gercüş ilçesinde sağlık çalışanları görev yaptıkları hastane çevresindeki sokak hayvanlarına yem ve su verdi.
Gercüş ilçesinde sağlık çalışanları görev yaptıkları hastane çevresindeki sokak hayvanlarına yem ve su verdi.
Sağlık çalışanlarından Hüseyin Özmen, arkadaşları ile 15 gündür Gercüş Devlet Hastanesi bahçesinde gördükleri ve aç olduğunu düşündükleri sokak hayvanlarına su, süt ve yem verdiklerini belirtti.
Özmen, sokaktaki dilsiz dostlara sahip çıkılması çağrısında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak