Son dakika haberleri: Gercüş'te öğretmenlerin yamaç paraşütü keyfi
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Son dakika haberleri: Gercüş'te öğretmenlerin yamaç paraşütü keyfi

Gelen son dakika haberlerine göre Batman'ın Gercüş ilçesine gelen öğretmenler yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşıyor.

Son dakika haberleri: Gercüş'te öğretmenlerin yamaç paraşütü keyfi
03.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:26

Batman'ın Gercüş ilçesine gelen öğretmenler yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşıyor.

1050 rakımlı Ayrancı Tepesini ziyaret eden vatandaşlar, zirveden süzülen yamaç paraşütleri ile karşılaştı.

Profesyonel olarak yamaç paraşütü yapan sınıf öğretmeni Kerem Kul, matematik öğretmeni Menaf Nergiz ve idareci Süleyman Acar, Ayrancı Tepesinden atlamanın keyfini yaşadı.

Daha önce yaz aylarında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sayısız atlayış yapan eğitimciler, ilgi gördü.

Bazı vatandaşlar ile araçlarını yol kenarına park eden sürücüler eğitimcilerin yamaç paraşütü yaptığı anları görüntüledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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