Son dakika haberleri! George Floyd'u öldüren polise 22,5 yıl hapis
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Son dakika haberleri! George Floyd'u öldüren polise 22,5 yıl hapis

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'u öldürenpolise verilen ceza belli oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'u öldüren

polise verilen ceza belli oldu. Polis memuru Derek Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı..

46 yaşındaki George Floyd, geçtiğimiz yıl Minneapolis şehrinde

gözaltına alınmak istendiği sırada bir polisin uzun süre diziyle ensesine basması nedeniyle hayatını kaybetmişti..

Görüntülenen o anlar kısa sürede yayılmış, dünya çapında protestolar gerçekleştirilmişti..

Polis memuru Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu hapishaneden 10 Temmuz 2020'de 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı..

Daha sonra çıktığı duruşmada kefaleti kaldırılarak tutuklanmıştı..

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 eski polis memuru da yargılanmasına ağustos ayında başlanması bekleniyor..

Son dakika haberleri! George Floyd'u öldüren polise 22,5 yıl hapis
Son dakika haberleri! George Floyd'u öldüren polise 22,5 yıl hapis
Son dakika haberleri! George Floyd'u öldüren polise 22,5 yıl hapis
Son dakika haberleri! George Floyd'u öldüren polise 22,5 yıl hapis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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