Son dakika haberleri... General Motors, çip sıkıntısı nedeniyle üretim kesintisini marta kadar uzattı
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Son dakika haberleri... General Motors, çip sıkıntısı nedeniyle üretim kesintisini marta kadar uzattı

09.02.2021 19:23 | Son Güncelleme: 09.02.2021 19:26
Son dakika haberleri... General Motors, çip sıkıntısı nedeniyle üretim kesintisini marta kadar uzattı

Son dakika haberleri... Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), yarı iletken çip tedarikinde yaşanan küresel sıkıntı nedeniyle 3 tesisindeki üretim kesintisinin mart ayının ortalarına kadar uzayacağını bildirdi.

Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), yarı iletken çip tedarikinde yaşanan küresel sıkıntı nedeniyle 3 tesisindeki üretim kesintisinin mart ayının ortalarına kadar uzayacağını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde teknoloji sektöründe yarı iletken çiplere olan talebin artması, bu ürünün küresel çaptaki tedarikine ilişkin sıkıntıları da beraberinde getirdi.

Otomobil üreticileri ihtiyaç duydukları yarı iletken çiplere erişmede sorunlar yaşarken GM, küresel yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle ABD'nin Kansas eyaletindeki Fairfax, Kanada'nın Ontario eyaletindeki CAMI ve Meksika'nın San Luis Potosi şehrindeki tesislerinde üretim kesintisinin mart ayının ortalarına kadar uzayacağını duyurdu.

GM'den yapılan açıklamada, yarı iletken tedarikinin tüm endüstrinin karşılaştığı bir sorun olmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Şirketin mevcut yarı iletkenlerle en çok talep gören kamyon ve SUV modellerinin üretimine odaklanacağı belirtilen açıklamada, GM'nin tedarikçilerinin yarı iletken gereksinimleri için çözüm bulmak ve şirketin üzerindeki etkilerini azaltmak için çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, üretim kesintisinin mart ayı ortalarında yeniden değerlendirileceği belirtilerek, söz konusu tesislerdeki üretim kaybının telafi edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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