Son dakika haberleri: Genel Sekreter Sümer'e plaket
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Son dakika haberleri: Genel Sekreter Sümer'e plaket

23.10.2020 10:40 | Son Güncelleme: 23.10.2020 10:45
Son dakika haberleri: Genel Sekreter Sümer'e plaket

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep Şehit ve Gaziler Derneği Başkan Vekili Adem Fakçı ile yönetim kurulu üyeleri Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer'e plaket takdim etti.

Gaziantep Şehit ve Gaziler Derneği Başkan Vekili Adem Fakçı ile yönetim kurulu üyeleri Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer'e plaket takdim etti.

Gaziantep Şehit ve Gaziler Derneği Başkan Vekili Adem Fakçı beraberinde Genel Sekreteri Hasan Önder, Şehit babası, Mustafa Yeni Ekinci,İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer'i makamında ziyaret ederek plaket takdiminde bulundular. Dernek yöneticileri yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verirken, Genel Sekreteri Ramazan Sümer'e görevinde başarılar diledi.

Genel Sekreter Ramazan Sümer ise "Devlet olarak her zaman şehit yakınları ve kahraman gazilerimizin yanındayız. Bizler sizin bütün dertlerinize, sıkıntılarınıza ortağız ve her zaman yanınızda olacağız. Sizler şehitlerimizin bizlere kutsal birer emanetisiniz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, sizlere de sabırlar diliyorum" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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