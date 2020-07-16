Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanlığından şehitler için başsağlığı mesajı Son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, insanlı keşif uçağının Van'da Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit düşen emniyet mensupları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, insanlı keşif uçağının Van'da Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit düşen emniyet mensupları için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Keşif uçağımızın Van'da Artos Dağı'na düşmesi sonucu şehit olan 7 polisimizin acısı yüreğimize kor gibi düştü. Başımız sağ olsun" ifadeleri yer aldı. Kaynak: AA