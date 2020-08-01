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Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan çevre konulu 'Genç Ideathon' yarışması

Son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'Genç beyinler yeşil fikirler' sloganıyla 'Genç Ideathon' düzenliyor.

Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan çevre konulu 'Genç Ideathon' yarışması
01.08.2020 11:58 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:36

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'Genç beyinler yeşil fikirler' sloganıyla 'Genç Ideathon' düzenliyor. Çevre bilinci, doğal kaynakların verimli kullanılması gibi çevreyi etkileyen tüm konularda fikirlerin arandığı yarışmanın son başvuru tarihi 5 Ağustos.

Gençlik ve Spor Bakanlığı; gençlerin gelişimlerini desteklemek, inovasyon ve girişimciliğe olan ilgisini artırmak amacıyla 'Genç Ideathon' düzenliyor. 

'Genç beyinler yeşil fikirler' sloganıyla gerçekleştirilecek yarışmayla; çevre bilinci, doğal kaynakların verimli kullanılması, küresel iklim değişikliği, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, çevre kirliliği gibi çevreyi etkileyen tüm konularda daha yaşanılabilir bir çevre için genç beyinlerden yeşil fikirler aranıyor.Son başvuru tarihi 5 Ağustos olan yarışmaya 18-29 yaş arasındaki gençler bireysel, 2 kişilik veya 3 kişilik takımlar halinde başvurabilecek. Başvurular http://e-genc.gsb.gov.tr/EGenc/Content/Ideathon2020 adresi üzerinden yapılabilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Genç Ideathon etkinliği, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilecekÇevre üzerine yenilikçi fikirler maratonunda, finalistler 12 Ağustos'ta ilan edilecek. Finaller ise 17-20 Ağustos tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilecek. 

Finalist ekiplere, fikirlerini geliştirmeler için 30 saat süre verilecek. Finalist 10 fikir 30 saat sürecek Genç Ideathon'da fikirlerini geliştirecek ve süre sonunda alanında uzman kişilerden oluşan jüriye sunum yapacak. Jüri değerlendirmesi sonucunda birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 2 bin 500 TL verilecek. 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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