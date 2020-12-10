Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak

10.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:32
Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak

Edinilen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 515 personel alacaklarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 515 personel alacaklarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, 500 yurt yönetim personeli ve 15 sözleşmeli bilişim personeli alacaklarını duyurdu.

500 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 500 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapacak.

Başvurular, 4 Ocak-20 Ocak 2021 tarihlerinde "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapan adaylar için 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türü esas alınacak.

Başvuruda her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

15 sözleşmeli bilişim personeli alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilecek sözleşmeli bilişim personeli başvuruları, 21-28 Aralık tarihlerinde "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapan adaylar, KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, her bir pozisyon için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Gençlik ve Spor Bakanlığından gençlik projelerine 90 milyon liralık destek
Son dakika haberleri | Gençlik ve Spor Bakanlığından gençlik projelerine 90 milyon liralık destek
Şampiyon Tenisçilerden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir'e ziyaret
Şampiyon Tenisçilerden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir'e ziyaret
Süleymanpaşa'da gençlik ve spor hamlesi
Süleymanpaşa'da gençlik ve spor hamlesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Mehmet Ersoy İlham Aliyev Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Çelik Cemal Hünal Perihan Savaş Nesrin Cavadzade
Spor Neymar Fatih Terim Mbaye Diagne Ali Palabıyık Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Aralık Başakşehir Pierre Webo
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 10:32:30. #1.14#
title