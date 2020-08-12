Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kocaeli Valiliğini ziyaretinden detay görüntüler Bakan Kasapoğlu'nun AK Parti İl Başkanlığını ziyaret görüntüsü ve açıklaması Bakan Kasapoğlu'nun Kocaeli Büyükşehir Beldiyesi ziyaretinden detay görüntüler KOCAELİ - Gençlik ve Spor Bakanı...
12.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:35
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kocaeli Valiliğini ziyaretinden detay görüntüler
Bakan Kasapoğlu'nun AK Parti İl Başkanlığını ziyaret görüntüsü ve açıklaması
Bakan Kasapoğlu'nun Kocaeli Büyükşehir Beldiyesi ziyaretinden detay görüntüler KOCAELİ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Derince Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılışına katılmak için kente geldi.
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Kaynak: AA