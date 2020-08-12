Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kocaeli Valiliğini ziyaretinden detay görüntüler Bakan Kasapoğlu'nun AK Parti İl Başkanlığını ziyaret görüntüsü ve açıklaması Bakan Kasapoğlu'nun Kocaeli Büyükşehir Beldiyesi ziyaretinden detay görüntüler KOCAELİ - Gençlik ve Spor Bakanı...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kocaeli Valiliğini ziyaretinden detay görüntüler Bakan Kasapoğlu'nun AK Parti İl Başkanlığını ziyaret görüntüsü ve açıklaması Bakan Kasapoğlu'nun Kocaeli Büyükşehir Beldiyesi ziyaretinden detay görüntüler KOCAELİ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Derince Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılışına katılmak için kente geldi. Kaynak: AA