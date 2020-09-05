Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin... Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi. Kaynak: AA