Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin...
Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.
05.09.2020 23:59 | Son Güncelleme: 06.09.2020 00:03
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.
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Kaynak: AA