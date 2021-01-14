Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Siirt'te ziyaretlerde bulundu Açıklaması
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Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Siirt'te ziyaretlerde bulundu Açıklaması

14.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:31
Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Siirt'te ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Siirt'teki temasları kapsamında valilik ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Siirt'teki temasları kapsamında valilik ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kasapoğlu, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve diğer yetkililerle bir süre görüştü.

Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, lastiklerden yapılan voleybol sahasında çocuklar ve gençlerle voleybol oynadıklarını hatırlatarak, "Siirt'te hem spor alanında hem gençlik yatırımlarında yeni bir döneme başlıyoruz. Bunun startını vermek için buradayız." dedi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, partililerle bir araya geldi. Burada partililere seslenen Kasapoğlu, Siirt'in tarihi önemine değindi.

Kasapoğlu, il parti yönetimine başarı dileklerinde bulunarak, "Aydınlık Türkiye yürüyüşünde, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yarınlara inşallah çok daha güçlü yürüyeceğiz. Bu davada sizlerin varlığı, gayretleri ve alın teri bizler için çok anlamlı. Siirt'in yaşanan süreçlerde üstlendiği misyon çok kıymetli. Hiçbir zaman unutmayacağız." diye konuştu.

Siirt'in yarınlarda daha güçlü olması için her türlü imkanı ülkenin dört bir tarafına olduğunu gibi seferber ettiklerini dile getiren Kasapoğlu, spor salonları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri, kültür merkezleri, semt sahaları ve konferans salonları ile kenti çok daha farklı boyuta taşıyacaklarını aktardı.

Kasapoğlu, bu müjdeleri vermek için kente geldiklerini vurgulayarak, el birliği ile ülkeyi daha güçlü yarınlara taşıyacaklarına inandığını ifade etti.

Daha sonra esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla görüşen Bakan Kasapoğlu, forma ve kitap hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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