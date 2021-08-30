Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, paralimpik milli yüzücüleri tebrik etti

Son dakika spor haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk ile 4. olan Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.