Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, paralimpik milli yüzücüleri tebrik etti
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Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, paralimpik milli yüzücüleri tebrik etti

Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, paralimpik milli yüzücüleri tebrik etti
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Son dakika spor haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk ile 4. olan Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk ile 4. olan Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.

Finali yerinden takip eden Bakan Kasapoğlu, madalya töreninden sonra sporcularla bir araya geldi.

Sevilay Öztürk'ü Türkiye'ye yüzmede getirdiği ilk paralimpik madalyası için tebrik eden Kasapoğlu, madalyayı az farkla kaçıran Sümeyye'yi de mücadelesinden dolayı kutladı.

Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, paralimpik milli yüzücüleri tebrik etti
Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, paralimpik milli yüzücüleri tebrik etti
Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, paralimpik milli yüzücüleri tebrik etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta...
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta...
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