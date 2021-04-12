Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun'a geçmiş olsun telefonu

Edinilen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'u telefonla arayarak kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.