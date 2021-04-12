Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun'a geçmiş olsun telefonu
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Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun'a geçmiş olsun telefonu

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor
Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun'a geçmiş olsun telefonu

Edinilen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'u telefonla arayarak kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'u telefonla arayarak kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, milli futbolcunun sağlığı hakkında detaylı bilgi alan Kasapoğlu'nun, Tosun'un en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisinde bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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