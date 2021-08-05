Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo ile görüştü
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo ile görüştü

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo ile görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo ile görüştü.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kapsamında Japonya'da bulunan Bakan Kasapoğlu, Tokyo'daki Kabine Ofisi binasında Bakan Marukawa ile bir araya geldi.

Kasapoğlu, ikili görüşmenin basına açık kısmındaki açıklamasında, dünyanın zor bir dönemden geçtiği aşamada Japonya'nın Tokyo 2020'ye ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

Türk kafilesi adına ev sahibi Japonya'ya içten teşekkürlerini sunan Kasapoğlu, "Turnuvayı bugüne kadar getirdiğiniz gibi en güzel şekilde tamamlamanızı temenni ediyorum." dedi.

Türk-Japon ilişkilerini "köklü ve samimi" olarak niteleyen Kasapoğlu, bu dostluğu yarınlara daha güçlü şekilde taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Kasapoğlu, "22 Temmuz'dan beri buradayım. Ülkelere bakıldığında belki de en uzun kalan bakan benimdir. İzlenimlerime göre, süreci başarılı bir şekilde yönetiyorsunuz." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, olimpiyat sürecinde Japonya'nın tecrübeleri dahil, her alanda ikili iş birliklerini artırmak istediklerini kaydetti.

Okçuluk madalyası

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa da Türkiye'nin okçulukta kazandığı altın madalya dolayısıyla duyduğu mutluluğu dile getirerek "Okçuluktaki altın madalyanızın, dostluğumuzun güzel bir nişanesi olarak tarihte yerini alacağını düşünüyorum." dedi.

Görüşme odasının duvarında asılı posterlere işaret eden Marukawa, Türkiye posterini, olimpiyatlardaki ev sahibi kentlerden Honjo Belediyesinin hazırladığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo ile görüştü
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo ile görüştü
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo ile görüştü
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo ile görüştü
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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