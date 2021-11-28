Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te "Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı"na katıldı Açıklaması

GAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kasapoğlu, üniversitelerin kendileri için en büyük paydaşlardan biri olduğunu söyledi.

Gençlere yapılan yatırımın hiçbir zaman boşa gitmediğini belirten Kasapoğlu, "Sportif malzeme açısından yerlileşme hamlesi var. İnşallah bunları ithal eden değil ihraç eden ülke hedefine de hızla ilerleyeceğiz. Milli sporcu bursumuz ülkemizin yarınları adına önemli bir hamleydi. Sporun her branşını ve gençlerimizi daha fazla desteklememiz gerekiyor. Biz üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Gençlerimizin daha fazlasını yapabileceğine de inanıyoruz." diye konuştu.

Gençleri iyi anlamak ve iyi okumak gerektiğini ifade eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak öne çıkardığımız katılımcı ruh her zaman önemsediğimiz bir konudur. En son bütçe konusunda 'gençlerin bütçesi gençlere' dedik. Üniversitelerimizin, siz değerli hocalarımızın süreçlerin içinde olmasını çok önemsiyorum. Yeni projelerde sizlerin içinde yer almasını temenni ediyorum. Spor fiziksel bir unsur ama bunun ötesinde çok önemlidir. Spor, her şeyden önce fiziksel sağlık demektir. Spor ruhsal sağlığı da beraberinde getiriyor. Ruhsal sağlıkla birlikte sosyal sağlık beraberinde geliyor."

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ise 2023 yılında Türkiye'de gerçekleştirecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Üniversiteler Spor Oyunları'nı Gaziantep'te gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Gaziantep'in her zaman gelişen bir şehir olduğunu aktaran Günay, "Gaziantep bugün Türkiye'nin en gözde şehirlerinden bir tanesi. Biz de Gaziantep'i üniversite sporlarında bir marka şehri haline getirmek için federasyon olarak Gaziantep'in hizmetinde olduğunu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın da üniversite olarak her türlü organizasyona hazır olduklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu oyunları Gaziantep Üniversitesinde gerçekleştirmeye hazırız. Geleneksel sporlarla modern dünyanın sporlarını aynı yerde, 60 dönümlük arazide bu spor kompleksinde yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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