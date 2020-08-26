Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ergan Dağında incelemede bulundu
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Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ergan Dağında incelemede bulundu

Gelen son dakika haberine göre - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ergan Dağında incelemede bulundu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzincan'da Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi ile Kış Sporları ve Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu.

26.08.2020 15:17 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:22

- Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ergan Dağında incelemede bulundu

ERZİNCAN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzincan'da Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi ile Kış Sporları ve Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu.

Havayoluyla Erzincan'a gelen Bakan Kasapoğlu, havalimanında karşılandı. Buradan Ergan Dağına çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi Gezisi ile Kış Sporları ve Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi yapılacak yerde incelemede bulundu.

Bakan Kasapoğlu'na Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun eşlik etti.

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Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ergan Dağında incelemede bulundu

Kaynak: İHA

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