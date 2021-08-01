Son dakika haberleri | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Buse Naz Çakıroğlu'nu kutladı

Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda yarı finale çıkarak madalyayı garantileyen Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda yarı finale çıkarak madalyayı garantileyen Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

Kokugikan Arena'da Buse Naz'ın karşılaşmasını tribünden takip eden Bakan Kasapoğlu, milli sporcuyu yalnız bırakmadı.

Müsabaka sonrası ringin kenarına gelen Kasapoğlu, burada milli sporcu ve antrenörü Nazım Yiğit'le bir süre sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, altın madalya yolundaki milli sporcuya sonraki karşılaşmaları için de başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki