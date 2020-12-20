Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara derbisini izledi
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Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara derbisini izledi

20.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:05
Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara derbisini izledi

Son dakika haberler... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü derbisini takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü derbisini takip etti.

Bakan Kasapoğlu, Ankara derbisi için Eryaman Stadı'na müsabakanın ikinci yarısında geldi.

Karşılaşmayı protokol tribününde izleyen Kasapoğlu'na, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert eşlik etti.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da maçı izleyenler arasında yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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