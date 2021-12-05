Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu: Gençlik merkezlerimiz iyilik merkezi oldu

İZMİR (DHA) - "Hediyenin en güzeli kitaptır anlayışıyla hareket ediyoruz"

"Yurtlarımız devasa bir yatırım"

Personel alımı noktasında açıklama yapan Bakan Dr. Kasapoğlu, "Geçtiğimiz aylarda ailelimizi genişletme yönünde düşüncemiz olmuştu. Gerek antrenör gerek diğer konularda çalışmalarımız sürüyor. Yönetim kısmıyla ilgili, spor tarafıyla ilgili çalışmalarımız var, temizlik ve güvenlik alımını yeni tamamladı. 4 bin tane arkadaşımızı bakanlığımı bünyesine kattık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her bir çalışanı gerçekten çok değerli. Güvenlik görevlisinden temizlik görevlisine yöneticisinden amirine kadar. Herkes hakikatten önemli bir çaba veriyor, önemli bir gayret veriyor. Yurtlarda biz 150 bine yakın vatandaşımızı misafir ettik. Karantina sürecinde ücretsiz ağırladık" diye konuştu.