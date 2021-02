Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Niğde İl Kongresi'nde konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hamdolsun 19 yılda her alanda sağlığıyla, altyapısıyla, eğitimiyle, sporuyla, kültürüyle, turizmiyle ekonomiyle her alanda bu ülke şaha kalktı. Bundan sonra da her geçen gün gücümüze güç katmaya, bu aziz millet için bu cefakar, vefakar millet için üretmeye, gayret etmeye devam edeceğiz inşallah." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, 5 Şubat Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Niğde 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Kasapoğlu, kongrenin hayırlı olmasını temenni etti.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 19 yıldan beri bu ülke için, bu kutlu coğrafya için her gün, bir önceki günden daha fazla üreterek, gayret ederek, taş üstüne taş koyarak, alın teri dökerek, sadece bu coğrafyanın değil, insanlığın umudu olan bu hareketin, tazelenmeye, yenilenmeye yönelik bir kongresini daha icra ettiklerini belirterek, bugün de Niğde'de bu kardeşlik tablosunu, en güzel, en güçlü şekliyle gördüklerini belirtti.

AK Parti'nin bir vefa sembolü, vatandaşa hizmet hareketi, her geçen gün güçlü bir ruh ile yarınlara yürüyüşünde anlamlı bir misyon ifa eden teşkilatının tüm fertlerini, bugüne kadar bu kutlu davanın bu aşamaya gelmesinde emeği, gayreti, alın teri olan tüm dava büyüklerini hürmetle yad ettiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu dava inşallah bugüne kadar olduğu gibi hiçbir bir tuzağa, hiçbir algı operasyonuna, hiçbir iftiraya aldırmadan inandığı yolda yürüyen bu güzel teşkilatlarıyla, yarınlara çok daha güçlü bir şekilde yürümeye devam edecek. Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devam edecek. Bugüne kadar bu dava için gayret gösteren, kardeş olan, bir olan, beraber olan teşkilatı devam edecek. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hamdolsun 19 yılda her alanda sağlığıyla, altyapısıyla, eğitimiyle, sporuyla, kültürüyle, turizmiyle ekonomisiyle her alanda bu ülke şaha kalktı. Bundan sonra da her geçen gün gücümüze güç katmaya, bu aziz millet için bu cefakar, vefakar millet için üretmeye, gayret etmeye devam edeceğiz inşallah."

"Niğde'ye 19 yılda 30 yeni tesis kazandırıldı"

Niğde'ye 19 yılda 30 yeni tesis kazandırdıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, bundan sonra da inşallah yine yerel yönetimler, milletvekilleri ve teşkilatlar ile el ele vererek bu çıtayı daha yukarılara taşıyacaklarını söyledi.

Kasapoğlu, bulundukları salonu modern bir şekilde vatandaşlara yeniden kazandıracakları müjdesini vererek, sözlerini şöyle sündürdü:

"Niğde, genç dinamik bir şehir. Gençlerinin her alanda öncü olduğu bir şehir. O yüzden AK Parti'nin gençlere değer veren, gençler için çalışan ve gençlere her zaman her türlü imkanı sunmaktan çekinmeyen anlayışı ile Niğde'de de yurtlarımızda, gençlik tesislerimiz ve spor salonlarımızda bu hizmet çıtasını daha yukarılara taşımanın sözünü veriyoruz. Hamdolsun bu anlamda da el ele vererek çalışıyoruz. Niğde Şehir Stadı Projesi'ni hamdolsun tamamladık, bir ay içerisinde ihalesine çıkacağız. Bir yıl içerisinde de Niğde'mizin göbeğinde kente, bölgeye, Türkiye'ye hizmet edecek bu modern tesisimizi kazandıracağız. Hayırlı uğurlu olsun."

Yeni yönetimle birlikte, tıpkı bugün olduğu gibi bundan sonra da, AK Parti'nin Niğde'deki tüm ilçe ve beldeleriyle 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için yine canla başla çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Kasapoğlu, bu kardeşlik tablosunun güçlenip, hiçbir fitneye mahal vermeden yoluna devam edeceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil