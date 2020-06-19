Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (1)
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Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (1)

Son dakika güncel haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla çok iyi mücadele ettiğini söyledi.

Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (1)
19.06.2020 13:21 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:21

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla çok iyi mücadele ettiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık olarak her alanda olduklarını belirten Kasapoğlu, "Salgın döneminde tabii ki gençlerimize yönelik çalışmalarımız, gençlik merkezlerimiz, kamplarımız bir duraksama dönemine girdi. Bu anlamda faaliyetlerimizi durdurmayarak on-line şekilde iletişime devam ettik. Sporcularımızın performansını düşürmemek için antrenmanları ve moral motivasyon noktasında çalışmaları en azami şekilde destekleme çabasındaydık. İletişimimizi her bir sporcumuz ve gencimizle on-line programlarımız ve faaliyetlerimizle diri tutmaya çalıştık. Hamdolsun bunu başardık." ifadelerini kullandı.

Dünyanın salgın nedeniyle zor bir süreç yaşadığını dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Kimsenin görmediği yaşamadığı bir salgın. Ülkemiz, sizlerin de iyi bildiği gibi süreci en güçlü, başarılı şekilde yürüttü. Herkesin gıptayla baktığı süreci de hamdolsun yaşıyoruz. Millet olarak, insanlık olarak hep birlikte inşallah sağlığa selamete ulaşırız. Bu doğrultuda gerek Bakanlığımız, gerek diğer kurumlar ciddi gayretler gösteriyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası kurumlar arası koordinenin ne kadar güçlü olduğunu bu anlamda yaşadık. Yeni hükümet sisteminin negatif bir şekilde algılanmasını isteyen çevrelere de güzel bir bilgi oldu bu dönem."

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte kurumlar daha etkin hale geldi"

Bakan Kasapoğlu, 2018'de yeni geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin öneminin bu süreçte daha iyi anlaşıldığını aktardı.

Kasapoğlu, sistemin önemini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018'de geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birilikte yapıların etkinleştirilmesiyle kurumların daha etkin hale getirilmesiyle Bakanlığımızda önemli bir yapısal dönüşümü gerçekleştirdik. İller gençlik spor ve kredi yurtlar il müdürlükleri vardı. Aynı amaca hizmet edenleri tek çatı altında topladık. Kaynakları güçleri birleştirdik. Verimliliği artırarak tasarrufu sağladık. Bakanlığımızın bünyesine aldığımız yapılar oldu. Bakanlığımız birimleri daha güçlü bir konsensus halinde güçlü bir sinerji üretmek için 2 yıldır bu yapıyla çalışıyor. Bunun meyvelerini bu süreçte yurtların başarılı karantina dönemi geçirmesiyle aldık."

"97 ülkeden vatandaşımızı yurtlarda ağırladık"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı yurtların pandemi sürecinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

700 bine yakın öğrencinin eğitim dönemlerinde yurtlarda kaldığını anlatan Kasapoğlu, "Bu süreçte yurtlar farklı bir misyon yüklendi. Tabii malumunuz virüs yurt dışı kaynaklı. Bundan dolayı yurt dışından gelen vatandaşlarımıza yurtlarımızı açtık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla 'Yurt dışından kim gelmek istiyorsa alacağız' politikasıyla Dışişleri Bakanlığı'mızın da ciddi gayretleriyle hareket ettik. Vatandaşlarımız yurda geldiğinde de İçişleri Bakanlığı'mızla bir koordinasyonumuz oldu." dedi.

Gelmek isteyen herkesin Türkiye'ye getirildiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Burada önemli olan yurt dışı kaynaklı olan virüsün ülkeye olan girişini en minimal seviyede tutmaktı. Vatandaşlarımızı da 'sizi getiremeyiz anlayışında' değiliz. Sadece Türk vatandaşlarına değil, ülkemiz nerede ihtiyaç sahibi varsa elini uzatır. 18 yıllık politikamızda bu var. Tüm dünya bunu biliyor. Sadece Türk vatandaşları değil yabancı vatandaşlar da yurtlarımızda kaldı ve 14 gün misafir ettik. 97 ülkeden vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık. 77 bin vatandaşımız; çoluk çocuk, profesyonel, öğrenci, gurbetçi, herkes... Kim gelmek istiyorsa kucak açtık. Onları yurtlarımızda bir yuva şefkatinde misafir ettik, mutlu ayrıldılar." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık çalışanlarına gösterdikleri emek için teşekkür eden Kasapoğlu, güzel anılar da olduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Personele bahşiş bırakandan odasında kaldığı öğrenciye not bırakana kadar pek çok hikaye var. Ülkemiz insanının ne kadar asil ve kadirşinas olduğunu gördük. Bizler için unutulmaz anılar geride kaldı. 'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' sloganıyla her kalan vatandaşımız için ağaç diktik. 77 bin ağacı toprakla buluşturuyoruz. 50 bini dikildi. Bu tesisler öğrenci yurdu olarak adlandırılıyor ama günü geldiğinde bu milletin tüm evlatlarının yurdu olduğunu ispat etmiş olduk. Dünyada başka bir örneği yok. Dünyaya önemli bir mesajdır, Türkiye'nin geldiği nokta katkısında. Yurt dışında gençlik ve spor bakanlarıyla iletişim halindeyim. Onlar da şaşırarak Türkiye'nin muazzam altyapısıyla, mükemmel bir durumu ortaya koyduğunu söylediler. Yurtları ülkemizde 190 binden 700 bin kapasiteye getirdik. 'Biz nasıl kalacağız 14 gün' diye düşünüp gelenler 'Biraz daha kalalım' dedi. New York'ta, Paris'te öğrenci olup bu vesiyleyle gelenler, orada kaldıkları yurtlarla buradaki yurtlar arasındaki farkları ifade ettiler."

Türkiye'nin her alanda başarılı olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Bu bir devrimdir. Türkiye'nin nasıl sağlıkta, ulaşımda, sanayide, ekonomide gerçekleştirdiği başarı hikayeleri varsa burada da büyük bir başarı hikayesi var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her daim yurtlarımızın öğrenciler için kalitesini, kapasitesini sorması, takip etmesi, bunla ilgili koyduğu vizyon bizim için örnek, bir ilham kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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