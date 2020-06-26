Son dakika haberleri... Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, gençlerle buluştu Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Düzce Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Düzce Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Düzce Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Topoğlu, gençlerin gerçekleştirdiği çeşitli etkinlik ve projeler hakkında bilgiler aldı.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan gençlerle sohbet eden Topoğlu, yarın ve pazar günü gerçekleşecek sınavda başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı, Genel Müdür Topoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Düzce gençliğine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA