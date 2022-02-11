Son dakika haberleri... Gençlerbirliği'nin efsane kalecisi "Köylü Selçuk" hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri... Gençlerbirliği'nin efsane kalecisi "Köylü Selçuk" hayatını kaybetti

AA, Musa Samur - Spor
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Son dakika haberleri... Gençlerbirliği'nin efsane kalecisi

Son dakika haberlerine göre Gençlerbirliği'nin efsane kalecilerinden "Köylü Selçuk" lakaplı Selçuk Çakmaklı, 85 yaşında vefat etti.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Gençlerbirliği'nin efsane kalecilerinden "Köylü Selçuk" lakaplı Selçuk Çakmaklı, 85 yaşında vefat etti.

Başkent kulübü, 16 yıl kırmızı-siyahlı formayı giyen Selçuk Çakmaklı için yayımladığı taziye mesajında "Maçlara çıktığı şapkasıyla hafızalarda yer eden Köylü Selçuk, Gençlerbirliği tarihindeki müstesna yerini her zaman koruyacaktır. Böylesine efsane bir kaleciyi, örnek bir sporcuyu kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Çakmaklı'nın cenazesi bugün öğle vakti kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AA / Musa Samur - Spor

Gençlerbirliği, Selçuk, Spor, Haberler

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