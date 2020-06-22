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Son dakika haberleri: Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Son dakika haberi: Gençlerbirliği Kulübü, Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta sakatlanan genç futbolcu Arda Kızıldağ'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Son dakika haberleri: Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ın sağlık durumu hakkında açıklama
22.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:23

Gençlerbirliği Kulübü, Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta sakatlanan genç futbolcu Arda Kızıldağ'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Arda'nın yapılan kontroller sonucunda sol ayak 5. tarak kemiğine yapışan tendonda gerilme ve buna bağlı ödem tespit edilmiştir. Daha önce aynı kemikte meydana gelen kırık nedeniyle opere olan sporcumuzun kemik yapısında herhangi bir ciddi problem tespit edilmemiş olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Kaynak: AA

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