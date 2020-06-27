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Son dakika haberleri... Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Son dakika haberi: Gençlerbirliği, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Haziran Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Son dakika haberleri... Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları
27.06.2020 19:01 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:10

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Haziran Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Antrenman, dar alanda yapılan ve neşeli geçen çift kale maçla sona erdi. Karşılaşmayı kazanan ise beyaz takım oldu.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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Kaynak: AA

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