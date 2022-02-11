Son dakika haberleri... Gençlerbirliği, 5 maç sonra kazanarak mağlubiyet serisine son verdi

ALTINORDU, ORDU (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Altınordu'yu 2-1 yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Spor Toto 1. Lig'de son galibiyetini 19 Aralık'ta NasaDoge Menemenspor'a karşı (5-0) alan Gençlerbirliği, o tarihten sonra 19. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-1 yenilerek ligin ilk devresini 26 puanla kapattı.

Ligin ikinci devresinde 20. hafta Eyüpspor'a 1-0 yenilen başkent ekibi, daha sonraki hafta Adanaspor'a 3-0 yenildi. Ardından 22. haftada Manisaspor'a 3-1 ve geçen hafta da başkent derbisinde MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan Gençlerbirliği, bugün deplasmanda Altınordu'yu 2-1 yenerek 5 maç sonra 3 puanla tanıştı.

Gençlerbirliği ligde oynadığı 23 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 12 mağlubiyet alıp, 29 puan topladı.