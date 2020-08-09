Son dakika haberleri | Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları sona erdi Gelen son dakika haberine göre Sapanca Gölü'nde iki gün süren Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları sona erdi.

Sapanca Gölü'nde iki gün süren Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları sona erdi.

Kırkpınar parkurunda bin ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışların ikinci gününde final müsabakaları yapıldı.

Ferdi ve takım halinde kıyasıya yarışan sporcular, birinci olabilmek için kürek çekti.

Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren takımlar şöyle:

Yıldız kızlar tek çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3. Galatasaray

Yıldız kızlar iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Fenerbahçe B

Genç erkekler tek çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray B, 3. Galatasaray C

Genç erkekler iki tek: 1. Galatasaray, 2. Şişecam Çayırova, 3. Fenerbahçe

Genç erkekler iki çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray B

Genç erkekler dört tek: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Küçük erkekler dört çifte: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Fenerbahçe B, 3. Fenerbahçe

Küçük kızlar tek çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Sakarya Gençlik Merkezi, 3. Fenerbahçe B

Küçük kızlar iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Fenerbahçe B, 3. Fethiye Belediye

Genç kızlar dört tek: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Genç kızlar dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe

Genç erkekler dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam Çayırova

Genç erkekler sekiz dümenli: 1. Galatasaray, 2. Galatasaray B, 3. Fenerbahçe

C Kadınlar tek çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor

C Kadınlar iki çifte: 1. Sinop Gençlik ve Spor, 2. Altınboynuz, 3. İzmit Sümerspor Kürek

C Erkekler dört çifte dümenli: 1. Altınboynuz, 2. Şişecam Çayırova, 3. İzmit Sümerspor Kürek B

19 yaş altı C Kızlar tek çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. İznik Spor, 3. Altınboynuz

19 yaş altı C Kızlar iki çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. Altınboynuz

19 yaş altı C Erkekler 4 çifte dümenli: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Galatasaray

Dereceye giren sporculara madalyaları, kulüplere de kupaları Türkiye Kürek Federasyonu yetkililerince verildi.

Kaynak: AA