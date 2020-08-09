Son dakika haberleri | Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları sona erdi
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Son dakika haberleri | Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları sona erdi

Gelen son dakika haberine göre Sapanca Gölü'nde iki gün süren Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları sona erdi.

09.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:51

Sapanca Gölü'nde iki gün süren Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları sona erdi.

Kırkpınar parkurunda bin ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışların ikinci gününde final müsabakaları yapıldı.

Ferdi ve takım halinde kıyasıya yarışan sporcular, birinci olabilmek için kürek çekti.

Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren takımlar şöyle:

Yıldız kızlar tek çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3. Galatasaray

Yıldız kızlar iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Fenerbahçe B

Genç erkekler tek çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray B, 3. Galatasaray C

Genç erkekler iki tek: 1. Galatasaray, 2. Şişecam Çayırova, 3. Fenerbahçe

Genç erkekler iki çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray B

Genç erkekler dört tek: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Küçük erkekler dört çifte: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Fenerbahçe B, 3. Fenerbahçe

Küçük kızlar tek çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Sakarya Gençlik Merkezi, 3. Fenerbahçe B

Küçük kızlar iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Fenerbahçe B, 3. Fethiye Belediye

Genç kızlar dört tek: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Genç kızlar dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe

Genç erkekler dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam Çayırova

Genç erkekler sekiz dümenli: 1. Galatasaray, 2. Galatasaray B, 3. Fenerbahçe

C Kadınlar tek çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor

C Kadınlar iki çifte: 1. Sinop Gençlik ve Spor, 2. Altınboynuz, 3. İzmit Sümerspor Kürek

C Erkekler dört çifte dümenli: 1. Altınboynuz, 2. Şişecam Çayırova, 3. İzmit Sümerspor Kürek B

19 yaş altı C Kızlar tek çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. İznik Spor, 3. Altınboynuz

19 yaş altı C Kızlar iki çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. Altınboynuz

19 yaş altı C Erkekler 4 çifte dümenli: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Galatasaray

Dereceye giren sporculara madalyaları, kulüplere de kupaları Türkiye Kürek Federasyonu yetkililerince verildi.

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Son dakika haberleri | Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları sona erdi

Kaynak: AA

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