Son dakika haberleri! Gençler arasındaki küfür kavgası hastanede bitti: 1 yaralı
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Son dakika haberleri! Gençler arasındaki küfür kavgası hastanede bitti: 1 yaralı

01.12.2020 22:52 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:56
Son dakika haberleri! Gençler arasındaki küfür kavgası hastanede bitti: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Sivas'ta 17 yaşındaki iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta 17 yaşındaki iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde kent merkezi Aydoğan mezarlığı mevkiinde meydana geldi. 17 yaşındaki iki genç arasında karşılıklı küfürleşmeden dolayı kavga çıktı. Kavgada M.Y. yanında bulunan bıçakla arkadaşı Y.T.D.'yi karın boşluğundan yaraladı. Y.T.D. Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Olayın şüphelisi gençse Asayiş şube müdürlüğü, Cinayet şube ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. M.Y. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından il emniyet müdürlüğüne götürüldü. Y.T.D'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. - SİVAS

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Son dakika haberleri! Gençler arasındaki küfür kavgası hastanede bitti: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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