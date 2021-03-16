Son dakika haberleri | Genç kızların acımasız kavgası kameraya yansıdı
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Son dakika haberleri | Genç kızların acımasız kavgası kameraya yansıdı

16.03.2021 09:20 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:26
Son dakika haberleri | Genç kızların acımasız kavgası kameraya yansıdı

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde genç kızların arasındaki kavga kameraya yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde genç kızların arasındaki kavga kameraya yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde Malazgirt Mahallesi Şehitler Parkı'nda kızlı erkekli bir grup arasında kavga çıktı. İki kız başka bir kızı acımazsızca döverken, bir arkadaşları kızları ayırmaya çalıştı. Bu sırada bir arkadaşları da yaşanan kavgayı görüntüledi. Kızların kavga sebebi ise öğrenilemedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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