Genç kızın otomobilin altında sürüklendiği anlar güvenlik kamerasında
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Genç kızın otomobilin altında sürüklendiği anlar güvenlik kamerasında

Genç kızın otomobilin altında sürüklendiği anlar güvenlik kamerasındaOTOMOBİLİN ALTINDA KALARAK SÜRÜKLENEN GENÇ KIZ AĞIR YARALANDIİZMİR'in Buca ilçesinde, 20 yaşındaki Gülşah T., kaldırımda oturduğu sırada bir otomobil genç kıza çarptı.

12.09.2020 06:48 | Son Güncelleme: 12.09.2020 06:55

Genç kızın otomobilin altında sürüklendiği anlar güvenlik kamerasında

OTOMOBİLİN ALTINDA KALARAK SÜRÜKLENEN GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI

İZMİR'in Buca ilçesinde, 20 yaşındaki Gülşah T., kaldırımda oturduğu sırada bir otomobil genç kıza çarptı. Çarpma sonrası yere düşen genç kız bir süre otomobilin altından kalarak kaldırımda sürüklendi. Feci kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda dün sabah saat 08.32'de meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, kaldırımda oturan Gülşah T.'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen genç kız, otomobilin altında kalarak bir süre kaldırımda sürüklendi. Genç kız, kaza nedeniyle kazada ağır yaralandı. Otomobil ise bir binanın otopark girişine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gülşah T., gelen sağlık ekiplerinin ilk tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı ise sokaktaki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kaldırıma çıkarak binanın önünde oturan Gülşah T.'ye çarptığı anlar bulunuyor. Çarpmanın şiddetiyle talihsiz genç kız, yere düşerek otomobilin altında kalıp sürükleniyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Genç kızın otomobilin altında sürüklendiği anlar güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

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