BURSA Genç kızın görüntülediği tacizci tutuklandı
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BURSA Genç kızın görüntülediği tacizci tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Genç kızın görüntülediği taciz şüphelisi mavi montundan tespit edilip, yakalandı (2)TACİZCİ TUTUKLANDIBursa'da Gözde Ş.'yi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Khaled A. (15), çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel taciz' suçundan tutuklandı.

Genç kızın görüntülediği taciz şüphelisi mavi montundan tespit edilip yakalandı
Genç kızın görüntülediği taciz şüphelisi mavi montundan tespit edilip yakalandı
Lise müdür yardımcısı kız öğrencisine cinsel tacizde bulundu
Lise müdür yardımcısı kız öğrencisine cinsel tacizde bulundu

Genç kızın görüntülediği taciz şüphelisi mavi montundan tespit edilip, yakalandı (2)

TACİZCİ TUTUKLANDI

Bursa'da Gözde Ş.'yi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Khaled A. (15), çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel taciz' suçundan tutuklandı.

BURSA Genç kızın görüntülediği tacizci tutuklandı
BURSA Genç kızın görüntülediği tacizci tutuklandı
BURSA Genç kızın görüntülediği tacizci tutuklandı
BURSA Genç kızın görüntülediği tacizci tutuklandı
BURSA Genç kızın görüntülediği tacizci tutuklandı
BURSA Genç kızın görüntülediği tacizci tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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