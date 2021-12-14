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Son dakika haberleri | Genç kızı sokak ortasında öldüren zanlı yakalandı

Son dakika haberleri | Genç kızı sokak ortasında öldüren zanlı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da yabancı uyruklu 22 yaşındaki genç kızı sokak ortasında bıçaklayarak öldüren zanlı, polis tarafından yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da yabancı uyruklu 22 yaşındaki genç kızı sokak ortasında bıçaklayarak öldüren zanlı, polis tarafından yakalandı. Zanlının genç kızı evlilik teklifine karşılık vermediği gerekçesiyle öldürdüğü iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay dün Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesinde yaşandı. Yabancı uyruklu Selva Hinedi (22), sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Göğsünden bıçaklanan genç kız yere yığılırken saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Sokağın ortasında kanlar içerisinde kalan kadını görenler, durumu sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis cinayet zanlısını belirlemek için çalışma başlattı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki vatandaşların ifadesine başvurarak şüpheli hareketleri olan kimseyi görüp görmediklerini sordu. Sokak ve bağlantılı bölgelerdeki vatandaşlarla görüşüp bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, cinayet zanlısının yabancı uyruklu İyad El H. olduğunu belirledi. Öldürülen kadının ailesinin de tanıdığı olduğu öğrenilen zanlı, polisin düzenlediği baskınla Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesindeki bir arkadaşının evinde gözaltına alındı. Zanlı, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

İyad El H.'nin genç kızı evlilik teklifine karşılık vermediği gerekçesiyle öldürdüğü iddia edildi. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri | Genç kızı sokak ortasında öldüren zanlı yakalandı

Son dakika haberleri | Genç kızı sokak ortasında öldüren zanlı yakalandı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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