Son dakika haberleri... Genç kadın mühendis kazada öldü
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Son dakika haberleri... Genç kadın mühendis kazada öldü

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrol çıkarak bariyere çarpan otomobildeki genç kadın mühendis hayatını kaybederken, 2 arkadaşı da yaralandı.

Son dakika haberleri... Genç kadın mühendis kazada öldü
20.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:41

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrol çıkarak bariyere çarpan otomobildeki genç kadın mühendis hayatını kaybederken, 2 arkadaşı da yaralandı. Kaza, Çorlu ilçesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy yönüne seyir halinde olan Emrah G. İdaresindeki 34 FY 2584 plakalı otomobil, Çorlu Mühendislik Fakültesi mevkisine geldiği sırada kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilde bulunan Gaye Tunca (31) kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü Emrah G. ile Zekiye S. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kazada hayatını kaybeden Gaye Tunca'nın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma sürdürülüyor.

(Serdar Şahin/İHA)

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Kaynak: İHA

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