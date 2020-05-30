Son dakika haberleri... Genç kadın iş makinesinin altında can verdi
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Son dakika haberleri... Genç kadın iş makinesinin altında can verdi

Son dakika habere göre Çorum'da belediye'ye ait iş makinesinin altında kalan 23 yaşındaki genç kadın feci şekilde can verdi.

Son dakika haberleri... Genç kadın iş makinesinin altında can verdi
30.05.2020 16:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:52

Çorum'da belediye'ye ait iş makinesinin altında kalan 23 yaşındaki genç kadın feci şekilde can verdi.

Olay Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum Belediyesinin alt yapı çalışmaları nedeni ile trafiğe kapalı olan sokak üzerinde çalışan belediyeye ait bir iş makinesi, yol kenarında karşıya geçmek için bekleyen E.A.'ya çarptı. Genç kadına çarptığını fark edemeyen kepçe operatörü, manevrasına devam edince E.A.'yı iş makinesinin altına alarak ezdi. Kazanın fark edilmesi üzerine olay yerine ambulans istendi. 112 görevlileri geldiğinde genç kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesi ve olay yeri ekibinin çalışmasının ardından E.A.'nın cansız bedeni ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, iş makinesi operatörü de gözltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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