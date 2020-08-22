Son dakika haberleri: Gemiye 50 milyon TL'lik dev uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri: Gemiye 50 milyon TL'lik dev uyuşturucu operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Gemiye 50 milyon TL'lik dev uyuşturucu operasyonu Gemide piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kg kokain ele geçirildi Çanakkale'de bir gemide gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kg kokain ele geçirildi.

22.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:28

Gemiye 50 milyon TL'lik dev uyuşturucu operasyonu

Gemide piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kg kokain ele geçirildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de bir gemide gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kg kokain ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı katılımlarıyla uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen dev operasyonda, piyasa değeri 50 milyon değerinde 25 kg kokain maddesi ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü dün saat 12.30 sıralarında F.F. isimli Panama Bandıralı Kolombiya ülkesinden, Biga Limanına gelen Karine bölümünde sonradan dış tarafına yapıştırılmış tank içerisinde uyuşturucu yakalandı. Yapılan operasyonda; 1. Kaptan A.C.C., 2. kaptan G.P.A., Gemi Çarkçısı G.P.A., M.E.V, R.K.,S.Ö.,M.K., gözaltına alındı.

Operasyonda; çok sayıda polis dalgıç, kurbağa adam, bomba imha uzmanı ve sahil güvenlik sat timleri denizin altından ve üstünden çalışmalara devam ediyor.

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Son dakika haberleri: Gemiye 50 milyon TL'lik dev uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA

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