Son dakika haberleri | Gemi personeli kamarada ölü bulundu
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Son dakika haberleri | Gemi personeli kamarada ölü bulundu

18.11.2020 15:27 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:30
Son dakika haberleri | Gemi personeli kamarada ölü bulundu

Son dakika haber: Bartın Limanı'nda yük boşaltmak için demirli bulunan bir gemide çalışan işçi kamarasında ölü bulundu.

Bartın Limanı'nda yük boşaltmak için demirli bulunan bir gemide çalışan işçi kamarasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, yük boşaltmak için Bartın Limanı'na demir atan Ukrayna bandıralı Focha adlı yük gemisinin personeli A.D'nin (36) kamarasında hareketsiz yattığını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Gemiye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, A.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ukrayna vatandaşı A.D'nin cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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