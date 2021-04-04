Son dakika haberi | Gelinini öldüren ve 4 yeğinini yaralayan kayınpeder savcının itirazı ile cezaevine gönderildi

Son dakika haberine göre Gelinini öldüren ve 4 yeğinini yaralayan kayınpeder savcının itirazı ile cezaevine gönderildi Aksaray'da miras meselesi yüzünden çıkan kavgada gelinini öldürüp 4 yeğenini bıçakla ve bastonla darp ederek yaralayan ve çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırılan 89 yaşındaki kayınpeder,...

Gelinini öldüren ve 4 yeğinini yaralayan kayınpeder savcının itirazı ile cezaevine gönderildi

AKSARAY - Aksaray'da miras meselesi yüzünden çıkan kavgada gelinini öldürüp 4 yeğenini bıçakla ve bastonla darp ederek yaralayan ve çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırılan 89 yaşındaki kayınpeder, savcılığın itirazı ile tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 Nisan tarihinde Laleli Mahallesi 4565 Sokak 10 numaralı ikamet önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 89 yaşındaki Cemal Ç., gelini Döndü Çınar ve yeğenleri Muammer Ç. (52), Süleyman Ç. (18), Mustafa Ç. ve Gülsever E. ile miras paylaşımı için evlerinde buluştu. Mirasın paylaşımını konuşurken taraflar arasında tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sokağa taştı. Cemal Ç., eline geçirdiği sopa ve bıçakla yeğenleri ve gelinine saldırdı. Olayda yaşlı adamın gelini Döndü Çınar ile yeğenleri Süleyman Ç. ve Muammer Ç. bıçakla yaralandı. Hızını alamayan yaşlı adam Mustafa Ç. ve Gülsever E.'yi de bastonuyla darp ederek yaraladı. Mahalle sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Adrese sevk edilen polis ekipleri kavgayı ayırırken, sağlık görevlileri de yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Döndü Çınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından dün gelinini bıçaklayarak öldüren, 4 yeğenini de bıçaklayıp bastonuyla darp ederek yaralayan 89 yaşındaki Cemal Ç., yaşlı olması nedeniyle ev hapsine çarptırıldı. Savcılık itirazı ile yaşlı adam yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Muammer, Mustafa, Süleyman Ç. ve Gülsever E. ise yurt dışı yasağı konularak serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN