Son dakika haberleri | Gelin ve damatlıkla çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi dağıttılar Son dakika haberi... Adana'nın Pozantı ilçesinde yeni evlenen çift, düğün öncesinde çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde yeni evlenen çift, düğün öncesinde çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Sevim Demir ile Ahmet Özhan çifti, arkadaşlarının başlattığı "Oyuncak Kardeşliği" projesine destek olmak amacıyla düğün salonuna gitmeden önce mahalledeki çocukları sevindirdi. Çift, çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi dağıtarak, onları mutlu etmeye çalıştı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Ahmet Özhan, düğünleri öncesinde "Oyuncak Kardeşliği" projesiyle çocukları sevindirmek istediklerini söyledi. Pozantı'da görev yapan bilişim teknolojileri öğretmeni Sevim Demir de salgın döneminde okullarından uzak kalan minik öğrencileri sevindirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kaynak: AA