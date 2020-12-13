Son dakika haberleri! Gelibolu'da tel örgüye takılan kediyi itfaiye kurtardı
13.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:58
Son dakika haber: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evin bahçesinin etrafındaki dikenli tellere takılan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evin bahçesinin etrafındaki dikenli tellere takılan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alaeddin Mahallesi'ndeki evin bahçesinde dikenli tellerde mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine giden ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Tellerden kurtarılan kedi, sokağa bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova