Son dakika haberleri... Gelibolu'da oturduğu apartmanın 3. katından havalandırma boşluğuna düşen kişi yaralı kurtarıldı

Son dakika gündem haberi... (AA) Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde oturduğu apartmanın 3. katından havalandırma boşluğuna düşen kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

(AA) Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde oturduğu apartmanın 3. katından havalandırma boşluğuna düşen kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Gelibolu'nun Alaeddin Mahallesindeki bir apartmanın 3. katından havalandırma boşluğuna bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna düşen Ahmet Umdu'yu yaklaşık yarım saatlik bir uğraş sonucu sağlık ekipleri kontrolünde bulunduğu yerden çıkarttı.

Vücudunda kırıklar oluştuğu ve ciddi şekilde yaralandığı belirlenen Umdu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından götürüldüğü Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova