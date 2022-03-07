Son dakika haberleri: Gelibolu'da kafası teneke kutuya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Gelibolu'da kafası teneke kutuya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

AA, Doğan Zelova - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Gelibolu'da kafası teneke kutuya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kafası teneke kutuya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kafası teneke kutuya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki bir arsada kafası teneke kutuya sıkışan kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kedinin kafasındaki kutuyu çıkarttı. Vatandaşlar, itfaiyecilere teşekkür etti.

AA / Doğan Zelova - Güncel

Çanakkale, İtfaiye, kedi, Güncel, Haberler

title