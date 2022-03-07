Son dakika haberleri: Gelibolu'da kafası teneke kutuya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
AA, Doğan Zelova - Güncel
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Son dakika haberi: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kafası teneke kutuya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kafası teneke kutuya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki bir arsada kafası teneke kutuya sıkışan kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kedinin kafasındaki kutuyu çıkarttı. Vatandaşlar, itfaiyecilere teşekkür etti.
AA / Doğan Zelova - Güncel