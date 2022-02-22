Son dakika haberleri: Geleneksel okçulukta Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da düzenlenecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Geleneksel okçulukta Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da düzenlenecek

AA, Muhammed Boztepe - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Geleneksel okçulukta Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da düzenlenecek

Son dakika spor haberi: Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenecek Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası 25-27 Şubat tarihlerinde Samsun'da yapılacak.

SAMSUN (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenecek Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası 25-27 Şubat tarihlerinde Samsun'da yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Samsun İlk Adım Okçuluk Salonu'nda iki gün sürecek şampiyonada kadınlar ve erkekler kategorisinde 1000'e yakın sporcu yarışacak.

26 Şubat'ta yapılacak eleme turlarında her bir yarışmacı 18 metreye toplam 35 ok atacak. Yapılan sıralama sonrası çeyrek final, yarı final ve finalde yarışacak sporcular ile takımlar belirlenecek.

Final atışları sonrası kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcu ve takımlar için madalya töreni düzenlenecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Türkiye, Okçuluk, Samsun, Türk, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title