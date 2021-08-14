Son dakika haberleri... Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapıldı
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Son dakika haberleri... Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapıldı

Son dakika haberleri... Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapıldı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre Geleneksel okçulukta, Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası Kütahya'da gerçekleştirildi.

Geleneksel okçulukta, Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası Kütahya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada Bursa, İstanbul, Kastamonu, Erzurum, Samsun, Osmaniye ve Konya bölge müsabakalarında kategorilerinde finale katılan sporcular mücadele etti.

Yarışmalar sonunda Yıldız Kız kategorisinde Kütahya'dan Zeynep Koran, Yıldız Erkek kategorisinde Konya'dan Emirhan Gerez, Genç Kız kategorisinde Afyonkarahisar'dan Zeynep Sude Güldür, Genç Erkek kategorisinde Konya'dan Abdurrahman Kaymak birinci oldu.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AA muhabirine, 30 ilden gelen 132 okçuya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Osmanlı döneminde Kütahya'nın okçuluk merkezlerinden olduğunu belirten Işık, "İstanbul'dan sonra atalarımızın bize bıraktığı ve yeniden faaliyete başlayan ikinci ok meydanı Kütahya'da bulunuyor. Bu anlamlı yerde şampiyona düzenlenmesi bize büyük onur verdi." dedi.

TGTOF Altyapı Tesislerinden Sorumlu Kurul Başkanı Selim Erdoğan da geleneksel Türk okçuluğunu yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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