Son dakika haberleri... Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapılacak
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Son dakika haberleri... Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapılacak

Son dakika haberleri... Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Geleneksel okçulukta, Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası, 14 Ağustos Cumartesi günü Kütahya'da yapılacak.

Geleneksel okçulukta, Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası, 14 Ağustos Cumartesi günü Kütahya'da yapılacak.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan (TGTOF) yapılan açıklamaya göre, Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek şampiyonada Bursa, İstanbul, Kastamonu, Erzurum, Samsun, Osmaniye ve Konya bölge müsabakalarında kategorilerinde ilk 32'ye giren sporcular mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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