Son dakika haberleri... Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapılacak

Bir son dakika haberine göre Geleneksel okçulukta, Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası, 14 Ağustos Cumartesi günü Kütahya'da yapılacak.