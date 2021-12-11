Son dakika haberleri! Geleneksel okçuların yarışma heyecanı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde 4 ay önce başlatılan geleneksel okçuluk kursunun sporcuları, Manisa'nın Gördes ilçesinde düzenlenen 'Şehit Makbule Hanım Geleneksel Türk Okçuluk Yarışması'nda 3 madalya ve 1 kupa kazandı.

Simav Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanı, antrenör Süleyman Akif Ünlü, Gördes'te yapılan yarışmaya 24 sporcu ile katıldıklarını, 11 ayrı hedefe 99 ok attıklarını belirtti. Ünlü, "4 ay önce 85 kursiyer ile başladığımız kursun 24 sporcusu, ilk kez katıldıkları yarışmada büyük bir başarı gösterdiler. Ata sporumuz olan geleneksel Türk okçuluğunu sevip sahiplenen, büyük bir azim ve sabırla çalışan sporcularımızı tebrik ediyor sürdürülebilir başarılar diliyoruz. Geleneksel Türk okçuluk sporuna destek olanlardan Allah razı olsun" dedi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde düzenlenen 'Şehit Makbule Hanım Geleneksel Türk Okçuluk Yarışması' sonunda, genç erkelerde Efe Candan birinci, büyük bayanlarda Senanur Sağlam üçüncü, yıldız bayanlarda Aybüke Ünlü ikinci olurken, büyük erkeklerde Süleyman Akif Ünlü ikinci oldu. Simavlı geleneksel okçular 3 madalya ve 1 kupa kazandılar. - KÜTAHYA