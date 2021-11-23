Son dakika haberleri: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ndeki ziyaretin ardından, iki genel başkan ortak açıklama yaptı.

Davutoğlu, ziyarette memleket meselelerini detaylı şekilde ele aldıklarını ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları görüştüklerini belirtti.

Türkiye'de doların yükselmesinden ve bununla birlikte enflasyonun da artışından doğan büyük bir kaygıyla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Davutoğlu, "Herkesin gündeminde bu var. Bütün bunların sorumlusu, Türkiye'yi ehliyetsiz bir şekilde yöneten ve temel ekonomik bilgilerden de yoksun, hukuk altyapısını tahrip eden yolsuzluklara bulayan bir siyaset anlayışını egemen kılanlardır." diye konuştu.

Davutoğlu, dış mihraklarla izah edilen bir krizle karşı karşıya olunmadığını, ekonomik kurtuluş mücadelesinin faiz ve kur baronlarına, yolsuzluklara bulanmış ekonomik sisteme karşı verilmesi gerektiğini savundu.

İktidarın ekonomi politikasını eleştiren Davutoğlu, "Türkiye'de çok ciddi bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Türkiye'de hem siyasal anlamda büyük bir reforma hem ekonomik anlamda yeniden kaynakların doğru kullanımına ve ahlaki anlamda da yolsuzluklara karşı bir mücadeleye ve seferberliğe başlamadan ekonomik kurtuluş mücadelesi verilemez." dedi.

"En önemli gündem geçim sıkıntısı"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan da "Türkiye'de halkın en önemli gündemi şu anda mutfaktaki yangın, geçim sıkıntısı ve alnının teriyle konforlu şekilde yaşamasına yetecek bir geliri geniş halk kitlelerinin elde edememesi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de çok ciddi bir işsizlik probleminin bulunduğunu, asgari ücretin açlık sınırının, memur maaşlarının yoksulluk sınırının altında olduğunu savunan Erbakan, maaşlı şekilde insanların gelir elde edip yaşamını sürdürmesinin mümkün olmadığını öne sürdü.

Erbakan, 2020'de 100 bine yakın esnafın kepenk indirmesi, 40 binden fazla şirketin iflas edip kapanmasının esnaf ve işveren olarak da ayakta durulamayacağını gösterdiğini savundu.

Tarımla uğraşanların kazanmak yerine elindekileri kaybedecek duruma geldiğini, hayvancılık yapanların da zor durumda olduğunu ifade eden Erbakan, iktidarın millete gerekli imkanı sağlamadığını ve kaynağı aktarmadığını söyledi.

"Bağımsızlığı zaten yok ki tartışılmaya açılsın"

Bir gazetecinin "'MHP Lideri Devlet Bahçeli, Merkez Bankasının bağımsızlığı artık tartışılmaya açılmalı' dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Davutoğlu, "Ortada Merkez Bankasının bağımsızlığı diye bir şey mi var? Bağımsızlığı zaten yok ki tartışılmaya açılsın." yanıtını verdi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçime gidilmeyeceğini vurguladı. Bu konuda ne söylersiniz?" sorusu üzerine ise Davutoğlu, "Geçmiş siyasi dönemlere, erken seçimlere bakın, son olarak da 2018 erken seçimlerinin nasıl olduğuna bakın. Hepsinde şunu görürsünüz, iktidardakiler 'erken seçime gitmeyeceğiz' dedikleri günlerde seçime gitmişlerdir." görüşünü paylaştı.

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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