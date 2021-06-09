Geleceğin hemşireleri Kovid-19'la savaşan sağlık çalışanlarının sorunlarını "sessiz tiyatro" ile anlattılar
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Geleceğin hemşireleri Kovid-19'la savaşan sağlık çalışanlarının sorunlarını "sessiz tiyatro" ile anlattılar

Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının karşılaştıkları zorlukları "sessiz tiyatro" gösterisiyle anlattı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının karşılaştıkları zorlukları "sessiz tiyatro" gösterisiyle anlattı.

EBYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Hemşireliğin Renkleri Kulübü üyesi 15 öğrenci, üniversitenin desteğiyle, sağlık çalışanlarının Kovid-19 sürecinde karşılaştıkları zorlukları anlatmak amacıyla "Kovid-19'da hemşirelik" isimli sessiz sokak tiyatrosu gösterisi hazırladı.

Öğrencilerin daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda sergiledikleri tiyatroda, bir sağlık çalışanının hem şiddete uğraması hem de sağlık alanındaki başarılı çalışmaları aktarıldı.

Aynı sahnede, sağlık çalışanının salgın nedeniyle yoğun çalıştığı için cam alan arkasından eşi ve çocuğu ile görüşmesi canlandırılırken, diğer taraftan sağlık çalışanlarının sedyede yatan hastayı, çevresindeki hastalıklara karşı korumak için bir araya gelerek adeta etten duvar oluşturmaları sergilendi.

Tiyatroda, uzun süreler boyunca görev başında bulunan sağlık çalışanlarının eldivenlerinin su ile dolması ve yüzlerindeki maske izleri yansıtıldı.

Sessiz tiyatro, çevredeki vatandaşlarca da ilgiyle izlendi.

Tiyatro gösterisini izleyen EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, gazetecilere yaptığı açıklamada, tiyatro oyununun verdiği mesajları anlamlı bulduğunu söyledi.

Levent, emeği geçen öğrencileri tebrik ve takdir ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz tiyatroda, sağlık alanındaki şiddet olaylarını, pandemide başta hemşirelerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarının çektikleri sıkıntıları aktardılar. Öğrencilerimiz, sağlık çalışanlarının bir taraftan baş tacı edilirken bir taraftan da uğradıkları şiddeti en güzel şekilde sessiz tiyatroyla yansıttılar. Bunu sadece görsel hareketleri ve mimikleriyle bize yansıttılar. Ben o yüzden çok anlamlı buldum."

Benzer etkinliklerin ülke genelinde yapılması gerektiğine işaret eden Levent, bu etkinliklerin sağlık çalışanlarının saygınlıklarının artması açısından önem arz ettiğini belirtti.

Geleceğin hemşireleri Kovid-19'la savaşan sağlık çalışanlarının sorunlarını 'sessiz tiyatro' ile anlattılar
Geleceğin hemşireleri Kovid-19'la savaşan sağlık çalışanlarının sorunlarını 'sessiz tiyatro' ile anlattılar
Geleceğin hemşireleri Kovid-19'la savaşan sağlık çalışanlarının sorunlarını 'sessiz tiyatro' ile anlattılar
Geleceğin hemşireleri Kovid-19'la savaşan sağlık çalışanlarının sorunlarını 'sessiz tiyatro' ile anlattılar
Geleceğin hemşireleri Kovid-19'la savaşan sağlık çalışanlarının sorunlarını 'sessiz tiyatro' ile anlattılar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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